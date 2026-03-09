La première manche du rendez-vous judiciaire entre l’ancien directeur des moyens généraux de la Présidence et le Procureur de la République a tourné en défaveur de Cheikh Oumar Diagne. Après avoir passé le weekend en garde à vue, le patron du mouvement le Rassemblement de la Vérité est envoyé en prison. Il est poursuivi pour des délits de “diffusion de fausses nouvelles.“

Cheikh Oumar Diagne a, à nouveau, franchi les portes de la maison centrale d’arrêt de Dakar. Il est placé sous mandat de dépôt par le Procureur de la République qui l’a auditionné, aujourd’hui, dans le cadre des déclarations qu’il avait faites sur la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba. Lors d’une sortie médiatique, l’ancien directeur des moyens généraux de la Présidence de la République avait laissé entendre que “le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait une responsabilité dans sa mort tragique.”

Convoqué le vendredi dernier, il avait déféré à la convocation avant d’être placé en position de garde à vue. Ensuite, stoïquement, il a passé le weekend en détention. Seul visiteur ayant réussi à le rencontrer pendant sa garde à vue, Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra – qui donnait de ses nouvelles-, a laissé entendre que “l’homme avait un moral d’acier et a appelé les Sénégalais à prier pour lui.” Compagnon de prison de l’actuel Président de la République, Cheikh Oumar Diagne a fait plusieurs mois de détention sous le régime de Macky Sall.

Libéré à la suite du vote de la loi d’amnistie parrainée par l’ancien président, Macky Sall, pour sortir le pays de la crise politique dans laquelle l’affaire Adji Sarr avait plongé le Sénégal, Cheikh Oumar Diagne avait rejoint Bassirou Diomaye Faye au palais de la République. Il a été limogé à la suite de nombreux propos polémiques tenus publiquement sur des sujets sensibles.

En Afrique et au Sénégal, s’il est connu qu’on peut bel et bien quitter la prison pour se retrouver au palais de la République, avec Cheikh Oumar Diagne, c’est une nouvelle réalité qui s’est imposée aux Sénégalais. Après avoir quitté la prison pour le palais, le grand érudit de l’islam a été expulsé de la lumière des lambris dorés du palais pour rejoindre les cellules fétides du cachot de Reubeus.