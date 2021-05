Affaire des 4 bébés calcinés à Linguère : L’audition de l’ex-directeur et des deux agents incriminés a été reportée

L’affaire des 4 nouveaux nés morts dans l’incendie qui a ravagé l’unité de néonatologie de l’hôpital Magatte Lo de Linguère (ville du Sénégal située au nord-est de Dakar) poursuit son court. Le face-à-face entre le juge d’instruction et les trois personnes visées dans ce dossier, notamment l’ex-directeur de l’établissement sanitaire et les deux agents, prévu mardi 18 mai, n’a pas eu lieu.

Selon des informations de L’Observateur, le magistrat instructeur, voulant fonder sa conviction sur les chefs d’inculpation d’homicide involontaire et de blessures involontaires que le parquet avait retenus contre les mis en cause, leur avait adressé une convocation.

Le journal qui donne les raisons de l’audition ratée, renseigne que Dr Abdou Sarr, Khady Sy et Fatou Seck, respectivement ex-directeur de l’hôpital, ex-responsable du service de la Pédiatrie et aide-infirmière, chargée de la surveillance de l’unité de néonatologie, n’ont pas reçu les mandats de comparution.

Ils n’auraient pas reçu les convocations qui leur étaient destinées, rapportent les mêmes sources qui soulignent qu’ils sont loin d’être tirés d’affaires.

