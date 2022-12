La cour suprême: Annule les délibérations d’Ousmane Sonko

Toutes les délibérations du conseil municipal annulées. Les mutuelles et autres dénominations de rues qui sont intervenues sur délibérations du bureau du conseil municipal de Ziguinchor ne sont pas officiellement reconnues.

les délibérations issues de la réunion du conseil municipal ont été toutes annulées hier par la Chambre administrative de la Cour suprême. C’est suite au déféré préfectoral de l’autorité administrative de Ziguinchor qui n’était pas d’accord avec Ousmane Sonko et son équipe. Le maire de Ziguinchor est ainsi appelé à se conformer à la loi. Toutes les délibérations issues de la réunion du conseil municipal de Ziguinchor et par lesquelles il a été créé une mutuelle de crédit, une coopérative d’habitat et procédé a changement de nom de rue n’ont plus d’effet.

Le recours du préfet a ainsi porté ses fruits. En fait, la Chambre administrative n’a pas eu besoin d’aller dans le fond du dossier; elle s’en est limité tout simplement à la forme, c’est-à-dire au procédé pour la convocation du bureau municipal. Selon la Chambre, le maire de Ziguinchor n’a pas respecté la procédure indiquée pour la convocation du conseil municipal.