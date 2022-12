Sur les traces de Oumar Seck, père de Ismaël Jakobs

Nioro du Rip, 7 déc (APS) – L’arrière gauche des Lions du Sénégal Ismaël Jakobs, dont le père Oumar Seck a passé une partie de son enfance à Nioro, dans la région de Kaolack, a de qui tenir si l’on en croit ses connaissances qui gardent de lui le souvenir d’un footballeur aux qualités techniques exceptionnelles.

“On l’appelait Ngaté et il jouait trop bien au football. Quant il joue au milieu, il règne en maitre absolu avec classe et élégance, avec des passes précises et des dribbles qui rappellent par moment la beauté du football brésilien’’, confie El Hadj Wack Mamour Ba, considéré par beaucoup comme un des meilleurs milieux de terrain dans l’histoire du football de Nioro du Rip.