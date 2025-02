Réforme du service public : Vers un centre d’accueil à Diourbel

Le mardi 25 février 2025, une réunion portant sur la réforme du service public s’est tenue à la Gouvernance de Diourbel. Cet événement s’inscrit dans le cadre des concertations nationales visant à obtenir les avis et recommandations de divers acteurs pour améliorer le service public. À terme, ces discussions devraient aboutir à la création d’un centre d’accueil, d’orientation et d’information.

L’objectif de ces concertations est de permettre aux acteurs locaux et territoriaux de proposer des suggestions sur l’organisation et le fonctionnement du service public. Djibril Diop, adjoint au gouverneur chargé du Développement à Diourbel, a mis en lumière les difficultés rencontrées par les usagers, notamment en termes d’accueil, de lenteurs administratives, de dématérialisation et digitalisation des services, ainsi que le manque de ressources et de matériel.

Ces échanges ont également permis d’aborder le comportement des agents publics, le manque de professionnalisme, et l’imputabilité au sein des services. Les participants ont suggéré plusieurs pistes de solutions, dont la mise en place de services dédiés à l’accueil, à l’information et à l’orientation pour résoudre les problèmes actuels.

Selon Boubacar Samba Diop, consultant, « les discussions ont été fructueuses ». Il a souligné que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, soutient que le succès de la « Vision 2050 » repose sur une administration efficace. Les points discutés, tels que l’accueil, l’orientation, l’information et les lenteurs administratives, sont récurrents dans toutes les régions ayant participé à ces concertations.

Pour en savoir plus sur cet événement, nous nous référons aux informations disponibles sur le site de nos confrères de Sud Quotidien.