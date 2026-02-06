Annulation de l’interdiction de sortie du territoire : Mansour Faye brise le silence

La décision rendue le 23 janvier 2026 par la Deuxième Chambre administrative de la Cour suprême continue de susciter des réactions sur la scène politique nationale. En annulant l’arrêté du ministre de l’Intérieur interdisant la sortie du territoire à Mansour Faye, la haute juridiction a rappelé avec force les principes fondamentaux de l’État de droit au Sénégal.

Dans une déclaration rendue publique, le maire de Saint-Louis et ancien ministre a exprimé sa reconnaissance à Dieu, au peuple sénégalais et à la justice de son pays. « Alhamdoulilah ! Merci au Bon Dieu, au peuple sénégalais et à la Justice de mon pays », a-t-il déclaré, avant de rendre grâce « au Tout-Puissant pour Sa justice et Sa miséricorde ».

Mansour Faye a également tenu à saluer le soutien populaire dont il dit avoir bénéficié tout au long de cette épreuve. « Je remercie le vaillant peuple sénégalais pour son soutien constant, ses prières et sa vigilance citoyenne », a-t-il affirmé, soulignant l’importance de l’engagement civique dans la préservation des libertés publiques.

Sur le fond, l’ancien ministre estime que la décision de la Cour suprême constitue une victoire du droit sur l’arbitraire. Selon lui, l’annulation de l’arrêté ministériel démontre que « le Sénégal demeure un État de droit, où la loi prime sur l’arbitraire ». La juridiction suprême a en effet jugé que la mesure d’interdiction de sortie du territoire était « sans base légale » et « contraire à la liberté fondamentale d’aller et venir ».

Se félicitant de cette décision, Mansour Faye a tenu à rendre hommage à l’indépendance de la justice sénégalaise. « Je salue l’indépendance de notre justice », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant son attachement « indéfectible aux valeurs de droit, de démocratie et de respect des libertés ».