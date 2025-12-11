Reconnaissance des médias: La Cour suprême signe un coup d’arrêt et annule…

La Cour Suprême a porté un coup d’arrêt aux initiatives du ministère de la Communication visant à réguler l’inscription des organes de presse. Dans une décision rendue ce jeudi, la Chambre administrative a annulé les deux arrêtés ministériels qui prévoyaient la mise en place d’une plateforme d’inscription obligatoire et la création d’une commission chargée de l’examen et de la validation des entreprises de presse.

Selon la Cour, ces décrets excédaient les pouvoirs conférés au ministère et portaient atteinte à la liberté de la presse, principe fondamental protégé par la Constitution.

La décision fait suite à une action en justice intentée par le Conseil des Directeurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), qui avait saisi son avocat, Me Cheikh Abdou Ndiaye.

Ce dernier a obtenu gain de cause, soulignant que les mesures imposées par le ministère risquaient de restreindre de manière arbitraire le droit d’informer et de publier.