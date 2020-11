La CAF recommande des matchs à huis-clos en novembre

La Confédération africaine de football (CAF) qui a réuni mercredi en visioconférence les officiers nationaux de sécurité de ses associations membres a préconisé l’organisation des matchs prévus en novembre en Afrique ‘’loin des fans et des spectateurs’’, rapporte son site officiel.

‘’Nous sommes conscients de l’énorme tâche qui nous attend, en particulier réussir à maintenir les spectateurs et les fans loin des stades’’, a déclaré Christian Emeruwa, chef du Département de Sécurité et Sûreté de la CAF, dont les proposés sont rapportés par le site officiel de l’organisation.

L’objectif selon le responsable de la CAF ‘’est de garantir l’uniformité des opérations de sûreté et de sécurité dans toute l’Afrique, en mettant l’accent sur le fait que les matches se déroulent dans un environnement sûr et sécurisé’’.

‘’Au vu de ces conditions, nous avons ressenti le besoin de guider tous les officiers nationaux de sécurité et sûreté ainsi que les officiers de sécurité et sûreté de la CAF sur les meilleures pratiques’’, a-t-il dit. Il a insisté sur le fait que ‘’la protection des joueurs et des officiels avant, pendant et après les matches est d’une grande importance dans nos opérations’’.

‘’Nous devons assurer une coordination efficace entre les officiers de sûreté et de sécurité et tous les autres agents de santé qui seront impliqués dans l’organisation de chaque match … “, a-t-il par ailleurs ajouté.

Une soixantaine d’officiers nationaux de sécurité et d’officiers de sécurité de la CAF ont pris part à la rencontre. L’objectif est ‘’de les informer et former sur le nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposée par la pandémie de COVID-19 et visant à encadrer la reprise des matches des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021’’.

Pour les 3-ème et 4-ème journées, le Sénégal jouera contre la Guinée Bissau à Thiès le mercredi 11 novembre avant d’aller défier la même équipe à Bissau, le dimanche 15 novembre.