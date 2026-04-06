CAN 2026 / Le Sénégal va encore retrouver le Maroc à Rabat

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la liste complète des 16 nations qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations U-17 2026.

La dernière place est revenue à l’Algérie, victorieuse de l’Égypte (1-0) au stade des Martyrs de Benina. Ce succès permet à la sélection algérienne de valider son billet pour la phase finale et de compléter ainsi le tableau des équipes engagées. Organisée par le Maroc, la CAN U-17 2026 se déroulera du 25 avril au 15 mai. Cette compétition servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA prévue au Qatar, dans un format élargi à 48 équipes. À l’issue du tournoi, les dix meilleures sélections africaines décrocheront leur qualification pour le Mondial.

De son côté, le Sénégal sera bien présent à ce rendez-vous continental. Les Lionceaux arrivent avec des ambitions élevées après avoir été sacrés champions de la zone UFOA A et éliminés en quart de finale lors de la dernière édition.