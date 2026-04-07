Welcome Mister Motsepe (Par Mamadou KASSÉ)

La téranga sénégalaise nous oblige à nous soumettre aux civilités protocolaires. Le Sénégal qui vous accueille, qui vous ouvre ses bras et son cœur, est le pays d’hommes et de femmes résistants et résilients. Ils ont bâti leur histoire sur le marbre de la résistance. De l’esclavage et de la traite négrière aux événements actuels qui motivent votre déplacement, les Sénégalais ont toujours su faire face à l’adversité en plaçant la justice comme balise.

La résistance aux affres de la colonisation, les sacrifices consentis durant les guerres mondiales ont été des marqueurs indélébiles de l’ADN sénégalais.

C’est dire que vous arrivez dans un pays qui sait dire non lorsque l’injustice et l’iniquité s’invitent dans les rapports entre les hommes et les peuples.

L’Afrique du Sud, votre pays, ce peuple arc-en-ciel, l’avait bien compris en comptant sur le Sénégal au temps de l’apartheid. Le génie sénégalais a contribué, avec d’autres forces du monde, à combattre le joug de la domination de l’homme par l’homme. Si le système des Nations unies et les organisations de défense des droits humains ont pu conquérir des espaces de liberté et de reconnaissance, c’est aussi grâce à cet esprit de résistance.

Devez-vous oublier ces épisodes de votre histoire ?

Nelson Mandela, Breyten Breytenbach, Steve Biko sont-ils devenus de simples pièces de musée dans votre mémoire et dans celle de ceux qu’ils ont libérés ?

Monsieur Motsepe, vous êtes chez vous au Sénégal, pays de la Teranga et de la tolérance. Mais vous arrivez aussi dans un pays qui sait dire la vérité avec la manière : douce et convenable, mais ferme et résolue.

Entre frères africains, nous devons vous dire que vous et la CAF, notre confédération, n’avez pas joué le jeu avec l’Afrique. Les actes posés avant, pendant et après la finale de la CAN 2025 n’honorent pas une organisation que nous avons pourtant contribué à valoriser par le talent et la réussite de nos joueurs.

Vous avez failli à votre devoir et trahi, en partie, la mission de cette organisation encore fragile, qui méritait de grandir sans interférences outrageusement politiques.

Aujourd’hui, votre voyage est peut-être une manière de rétablir les équilibres que vos décisions ont fragilisés.

Bienvenue. Nous vous écoutons.

Toutefois, sachez-le : la Teranga n’est pas une faiblesse, c’est une exigence.

En foulant le sol du pays de Léopold Sedar Senghor et de Cheikh Anta Diop, vous devez comprendre que le football africain ne peut plus être géré comme une simple holding financière ou comme une annexe de la FIFA. La crise de confiance qui couve entre la base et le sommet de la CAF appelle une refondation profonde de ses structures.

La gouvernance actuelle souffre d’un centralisme qui étouffe les initiatives régionales. C’est pourquoi plusieurs pistes s’imposent notamment :

-Une autonomie renforcée des zones (UFOA, CECAFA, COSAFA, etc.), afin que le développement vienne du terrain et non d’en haut.

-Une transparence budgétaire totale, avec des audits systématiques et publics des fonds destinés au développement des infrastructures et des compétitions locales.

-Une éthique irréprochable, garantie par une commission d’arbitrage réellement indépendante, à l’abri des pressions des « barons » de la confédération.

Votre voyage au Sénégal doit marquer un tournant.

Soit la CAF choisit la voie de la réforme et du respect de ses membres les plus méritants, soit elle s’enfonce dans une crise de légitimité sans précédent.

Le génie sénégalais, celui qui a toujours vaincu l’adversité par la résistance et la dignité, vous observe.

Nous ne demandons pas simplement d’être entendus.

Nous exigeons d’être respectés.