France : Le rappeur Booba placé en garde à vue après une plainte pour harcèlement de Gims

Le rappeur Booba a été placé en garde à vue à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée par Gims, a rapporté l’AFP. La mesure, qui peut durer jusqu’à 48 heures, vise à entendre l’artiste, de son vrai nom Élie Yaffa, dans le cadre d’une procédure engagée en août 2024.

Gims et son épouse de l’époque, Demdem, avaient alors dénoncé des faits de harcèlement moral et de cyberharcèlement. Cette garde à vue s’ajoute à un autre dossier judiciaire visant Booba, déjà mis en examen dans une affaire distincte de harcèlement moral aggravé impliquant l’influenceuse Magali Berdah.

Quelques mois avant cette procédure, Gims avait justifié sa plainte en affirmant vouloir soutenir son épouse et alerter sur la gravité des comportements reprochés. Depuis, la situation personnelle du chanteur a évolué, Demdem ayant annoncé en juin leur séparation après vingt ans de mariage.

Booba, pour sa part, avait réagi publiquement sur les réseaux sociaux par des messages virulents visant Gims et son entourage. Cette garde à vue intervient alors que le rappeur sort d’une série de concerts à Paris et marque une nouvelle étape dans une rivalité désormais portée sur le terrain judiciaire.