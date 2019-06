Joueur Africain de l’année 2019: Sadio Mané est-il le favori?

Le Ballon d’Or et le Meilleur Joueur Africain de l’Année sont deux prix qu’il ne faudrait pas confondre. En effet, le joueur de l’année est également un prix. Il est octroyé par la CAF. Quant au ballon d’or, il est attribué par le magazine France Football.

A l’époque, beaucoup de passionnés n’arrivaient pas à jouer en ligne. C’est une distinction qui est décernée au meilleur joueur africain dans le cadre du football de 1970 à 1994. Depuis, on ne parle plus de Ballon d’Or en Afrique mais du Joueur Africain de l’année. Si Aucun joueur sénégalais n’a

réussi à avoir le ballon d’or, le titre du Meilleur Joueur Africain de l’année a été remporté par un Lion, en la personne d’El Hadj Diouf.

Qui est El Hadj Diouf ?

Ce natif de Dakar au Sénégal a été sacré pendant deux années consécutives Meilleur Joueur Africain de l’année. C’est au poste de gardien de but que El-Hadji Diouf, né en janvier 1981, débute. Mais c’est finalement comme attaquant, à l’image de son modèle Jules Bocandé, que le Sénégalais poursuit sa carrière footballistique. À 14 ans, il commence son intégration au RC Lens, une expérience qui n’a pas été concluante, puis intègre le FC Sochaux. On l’a appelé pour un prêt d’un an en 2000 pour le RC Lens, un prêt qui par la suite a été validé par un achat. Qu’il soit élu meilleur buteur du club au cours de cette saison 2000-2001 n’a pas été étranger à cette décision.

En effet, El-Hadji Diouf a en 28 matchs, marqué pas moins de 8 buts. La mauvaise entente qu’il a avec ses coéquipiers et ses différents entraîneurs n’a pas joué en faveur de l’attaquant sénégalais. Il a ainsi fait l’objet de plusieurs prêts qui n’ont pas toujours abouti à un contrat d’achat. El-Hadji Diouf a joué dans plusieurs équipes notamment, au Liverpool, aux Bolton Wanderers, au Sunderland, au Blackburn. Les clubs de Glasgow Rangers, West Ham United, Doncaster, Leeds United et de Sabah FA ont également

accueilli les performances du joueur.



Les performances remarquables de El-Hadji Diouf à la Coupe d’Afrique des Nations ainsi qu’à la Coupe du monde de football lui valent d’être le 2e meilleur buteur des éliminatoires. Il y a marqué neuf buts. Il reçoit alors en 2001, son premier Ballon d’or africain. Avec son équipe nationale, El-Hadji Diouf a fait un très bon parcours lors de la Coupe du monde en 2002. Ils sont allés jusqu’aux quarts de finale. La technique du joueur ainsi que

son talent ont beaucoup impressionné lors de cette compétition. Ainsi, il reçoit pour la deuxième année consécutive, son deuxième Ballon d’or. À ce jour, El-Hadji Diouf est le seul joueur d’origine sénégalaise à être présent sur la liste des détenteurs d’un Ballon d’or africain.

Sadio Mané : favori pour le Ballon d’or africain ?

Né le 10 avril 1992 au Sénégal, c’est une carrière internationale que poursuit Sadio Mané. Pour ses débuts, en tant que professionnel, c’est au sein du FC Metz qu’il joue. Il a ensuite signé un contrat avec le Red Bull Salzbourg où il a réalisé une belle performance. Sadio Mané est ensuite transféré au Southampton FC avec lequel il signe un contrat d’une durée de 4 ans. Depuis 2016, c’est au sein du Liverpool Football Club que Sadio Mané poursuit sa carrière footballistique au poste d’ailier ou d’attaquant.



L’attaquant sénégalais a raté de peu le Ballon d’or en 2017. Il n’a réussi qu’à être deuxième du classement. Une progression par rapport à l’année qui a précédé où il n’a été que troisième du classement. Pour l’édition 2018, la chance n’est toujours pas du côté de Sadio Mané. Le jeune joueur voit encore le Ballon d’or lui passé sous le nez au profit de son coéquipier au sein du Liverpool Football Club. C’est malheureusement pour lui, le jeune Égyptien, Mohamed Salah, qui pour la deuxième année de suite, rafle la récompense.



Sadio Mané ne désespère pas pour autant. Il a d’ailleurs fait la promesse à ses supporters un peu déçus, de leur ramener un jour le Ballon d’or africain. Il ne reste donc plus pour eux qu’à croiser les doigts et patienter. Cette saison semble être la meilleure pour le meneur de jeux des Lions de la Téranga qui a été sacré Champion d’Europe avec Liverpool. Les regards

sont désormais tournés vers l’Egypte, où il devrait encore émerveiller de par son talent.