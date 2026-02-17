Macky Sall à l’ONU : le député Ousmane Sall promet de “démissionner” en cas de soutien du Sénégal

Député de Pastef-Les-Patriotes (pouvoir), El Hadj Ousmane Sall a promis, ce mardi 17 février, de «démissionner» en cas de soutien officiel du Sénégal à l’ancien président Macky Sall, dont la candidature est pressentie au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au cours d’une séance plénière à l’Assemblée nationale.

«Vous croyez que Macky Sall mérite d’aller à l’ONU ? Nous ne sommes pas d’accord et on ne sera jamais d’accord. Le jour que Macky Sall sera aux Nations Unies, je démissionnerai de l’Assemblée nationale», a dit le député, qui dit être prêt à «prendre cette responsabilité».

Cette position tranchée du parlementaire est due au fait qu’il aurait été persécuté sous le règne de l’ancien régime. «Je l’ai dit et je le redis, Macky Sall ne peut pas tuer plus de 80 personnes ici au Sénégal, enfermer des familles, toute ma famille, parce qu’il me cherchait et aller à l’ONU», a précisé El Hadj Ousmane Sall.

A l’heure actuelle, même si Macky Sall n’a pas officiellement annoncé son intention de postuler au poste de Secrétaire général de l’ONU, l’Union africaine envisagerait de le soutenir. Quant aux autorités sénégalaises, elles n’ont pas encore pris de position officielle, dans un contexte où la base militante du Pastef, en grande majorité, s’oppose à un soutien à l’ancien président. Le député Guy Marius Sagna avait même estimé qu’un soutien du Président Diomaye Faye «serait pire qu’une trahison».