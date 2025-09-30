Rentrée scolaire: Dakar Dem Dikk annonce une bonne nouvelle pour les élèves

Dakar Dem Dikk (DDD) lance une Carte Abonnement Scolaire à un tarif mensuel exceptionnel. Cette initiative vise à alléger la charge financière des parents tout en garantissant un accès illimité et sécurisé aux bus pour les élèves et étudiants.

Comme l’indique la nouvelle campagne de communication de l’entreprise, cette offre est destinée aux Primaires, collégiens, lycéens et étudiants. Le slogan « Aka bari vitamine ! » (qui signifie : « Que d’énergie/vitalité ! ») met en avant le dynamisme et les bénéfices de cette solution de transport. L’innovation majeure réside dans le prix de l’abonnement : seulement 10 000 FCFA par mois. Un prix subventionné qui, malgré le coût de la vie et les défis du transport, témoigne de la volonté de Dakar Dem Dikk de jouer un rôle social crucial.

Pour obtenir cette carte d’abonnement, les élèves et étudiants doivent fournir :

1 document scolaire (certificat de scolarité, carte d’étudiant, etc.).

Une pièce d’identification (CIN, PC, PP, ou tout autre document d’identité valide).

Des frais de 1 000 FCFA pour l’établissement de la carte elle-même.