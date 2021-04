indemnité de licenciement, un triste record pour le "spécial one"

Évincé de Tottenham après un passage raté, José Mourinho enchaîne de plus en plus souvent les déconvenues. Et si celui qui se qualifie lui-même d’être si “Special” n’était pas sur le déclin ?

José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Après 17 mois passés sur le banc, il a été viré, mettant fin à une aventure franchement mauvaise à la tête du club londonien. Depuis le début de sa carrière, il n’aura pas connu pire bilan, ses deux premières expériences à Leiria et Benfica mises à part. C’était il y a plus de 20 ans. Il n’a pas remporté le moindre trophée non plus et laisse des Spurs bien mal embarqués dans la course à la Ligue des Champions. Surtout, à 58 ans, le Portugais commence à cumuler les expériences malheureuses.

Les mauvaises langues diront de lui qu’il est passé du Special One au Sacked One (le viré). En 2007 déjà lors de sa première expérience avec Chelsea, son aventure prend fin après 3 ans de succès. Il quitte les Blues avec un chèque de 23 M€. Un record à l’époque. Au Real Madrid, il partira en 2013 par un «consentement mutuel», comme le veut la formule. Sauf que prolongé un an plus tôt jusqu’en 2016, le Mou récupère une somme avoisinant les 20 M€, mais il n’est pas licencié.