DÉCÈS DE 16 SÉNÉGALAIS AUX ETATS-UNIS : « LES GENS MEURENT COMME DES OISEAUX »

La communauté sénégalaise établie aux Etats Unis est rudement éprouvée par la maladie du Coronavirus. Selon le président de l’association des sénégalais d’Amérique, il y a, pour le moment, 16 sénégalais morts dans les états de New-York et Cincinnati. Sadio Yaya Barry qui s’est confié à emedia.sn, explique que la situation va de mal en pis. « C’est à la fois fou et triste. Les gens meurent comme des oiseaux », raconte-t-il. « Les sénégalais vivent dans la peur, le stress et dans le désarroi total du fait que beaucoup sont confinés. » Pour le moment, ils s’en remettent à Dieu, confie-t-il.

Mais, révèle-t-il, certains continuent de cacher la maladie et refusent d’aller à l’hôpital pour faire le test. S’agissant des corps des victimes qui seraient brulés, Sadio Yaya Barry informe qu’il n’a aucune information d’un corps brûlé.

En revanche, il confirme que beaucoup de corps sont inhumés dans le cimetière des musulmans de New Jersey. Et, poursuit-il, certains sont dans les morgues dans l’espoir qu’ils seront envoyés au Sénégal.

EMEDIA.SN, a tenté de joindre le directeur des Sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, en vain. Mais dernièrement, il contestait le nombre de morts annoncés par les Sénégalais d’Amérique. Mais, rassurait Moise Sarr, c’est une question très sérieuse qu’ils sont en train de suivre de près. « La meilleure manière d’avoir les données réelles, c’est d’aller aux bonnes sources. Ce qui n’est pas évident en cette période de confinement. La meilleure communication c’est d’avoir un factuel. C’est-à-dire des certificats de décès. »