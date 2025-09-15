Caisse de sécurité sociale: Un employé licencié pour avoir…

L’atmosphère était tendu et la tension palpable devant la porte de la caisse de sécurité ce lundi 15 septembre matin. Venu travailler comme tous les jours, le secrétaire général du syndicat des travailleurs s’est vu refuser l’accès à l’intérieur de l’établissement par les agents de sécurité qui auraient déclaré avoir reçu des instructions venant de la direction générale.

Interrogé sur ce qui pourrait être le motif de cette mesure restrictive, notre interlocuteur a révélé avoir reçu jeudi dernier, des mains d’un huissier, une lettre de licenciement pour faute lourde. Pour lui, cette mesure injustifiée n’est rien d’autre qu’une logique de la note qui a été remise. Pire, il évoque une tentative de vouloir taire et fermer les yeux sur les malversations et la mauvaise gestion de la boite qu’il a commencé a dénoncer depuis l’année dernière à travers une conférence de presse. Un combat qui lui aurait valu une décision de mise à pied qu’il a contesté et attaqué devant le tribunal du travail.

Le délégué personnel affirme avoir aussi envoyé au mois de février 2025, une plainte au pool judiciaire et financier pour dénoncer: l’absence d’audit, la mauvaise gestion du patrimoine de la structure notamment les logements sociaux situés à Thiès et Bambilor et certains détournements qu’il aurait constaté au sein de l’établissement. Il ajoute avoir été convoqué sur instruction du procureur à la DIC pour des besoins d’enquêtes. Mieux, Omar déclare avoir adressé, en y joignant une copie de la plainte envoyé au parquet du pool judiciaire et financier, un courrier au premier ministre Ousmane Sonko pour l’informer de ce qui passe au sein de l’institution publique. L’agent licencié accuse Mamadou Racine Sy, vice président de la caisse et président du conseil d’administration de l’IPRES d’être derrière cette mesure injustifiée. Il rappelle que ces actes qui semblent se répéter, se sont produits par le passé avec d’autres collègues et qu’il ne compte pas en ce qui le concerne, croiser les bras.