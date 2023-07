Appui aux jeunes et aux producteurs agricoles à Sédhiou : Le Prodac lance deux nouvelles initiatives

Un stage d’incubation des jeunes et un Projet d’appui à la production agricole des Dac (Papadac), telles sont les deux nouvelles initiatives que le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) a lancées vendredi à Sédhiou, afin d’accompagner les jeunes et les producteurs agricoles.

Le Coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Djimou Souaré, a procédé au lancement d’un stage d’incubation des jeunes et du Projet d’appui à la production agricole des Dac (Papadac).

Pour le stage d’incubation des jeunes, «il y a une première cohorte de 50 candidats qui sont en train d’être formés au niveau du Dac de Séfa, 50 autres sont en train d’être formés au niveau des Domaines agricoles communautaires de Keur Momar Sarr et 25 autres le seront très bientôt à Itato, dans la région de Kédougou. Il s’agit de les former au sein de nos services agricoles et de formation. Au bout d’une année, ils seront formés dans les métiers de l’agriculture, dans les pratiques agricoles, dans la gestion, dans l’entreprenariat, la commercialisation. On aura aussi un programme de réinsertion au niveau des Domaines agricoles communautaires à travers les regroupements d’entrepreneurs agricoles. Mais aussi, nous les accompagnons à travers les autres structures de financements de formation de l’Etat. 50 bénéficiaires vont être formés et encadrés aux métiers agricoles à Sédhiou», explique M. Souaré.

A travers le Papadac, les producteurs vont bénéficier d’intrants agricoles et de l’accompagnement technique jusqu’à la commercialisation des productions. «Au total, 6478 producteurs sont ciblés dans les 11 zones d’implantation du Dac au Sénégal», précise le Coordon-nateur national du Prodac, à l’occasion du lancement de ces deux initiatives tenu au Dac de Séfa, situé dans le département de Sédhiou, précisément dans la commune de Koussy.

Sédhiou est l’une des régions du Sénégal qui disposent d’importantes potentialités agricoles. Mais l’accès aux intrants, aux machines agricoles et à la formation pose problème.L’Etat du Sénégal, pour apporter une réponse à ces difficultés, a lancé ces deux projets phare à travers le Prodac.

Contrairement aux deux dernières campagnes agricoles où le Prodac avait initié le camp d’immersion à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes et le concept «Tollu djiguéne yi ak tollu Asc yi», pour cette année, le Prodac, en prélude à la campagne agricole 2023/2024, a lancé le Projet d’appui à la production agricole des Dac (Papadac) dans la région de Sédhiou. «Nous avons tenu vraiment à lancer cette initiative ici, au niveau du Dac de Séfa, parce que le Dac de Séfa est notre premier Dac, aujourd’hui c’est notre Dac vitre. En tout cas, il s’agit d’une campagne d’hivernage pour accompagner les producteurs», soutient M. Souaré.

Venue présider la cérémonie de lancement du stage d’incubation et du Projet d’appui à la production agricole des Dac, Ngoné Cissé, Préfète du département de Sédhiou, indique que ces projets interviennent dans un contexte particulier où plusieurs jeunes s’engagent dans l’immigration irrégulière, et espère qu’ils vont apporter une réponse aux difficultés auxquelles les jeunes font face et les appelle à s’approprier ces initiatives.