Finale Afrobasket U18 – Sénégal vs Mali à 18H: Remake et revanche

Toutes les deux équipes sont qualifiées pour la coupe du monde des moins de 19 ans prévue en juillet 2021. Le match pourrait être sans enjeu mais elle reste une finale au goût de revanche pour le Sénégal.

L’affiche Sénégal vs Mali est le remake de la dernière finale disputée dans cette compétition. L’édition 2018 s’est jouée à Bamako. Elle fut remportée par le Mali lors d’un match très serré (78-76). Les aiglons, champions en titre veulent conserver leur trophée.

Emmenés par le trio de feu Ibou Dianko Badji, Khalifa Ababacar Diop et Babacar Sané, les Lionceaux ont montré plus d’une fois qu’ils pouvaient renverser la situation et faire mal à leurs adversaires. Madiene Fall et ses garçons pourront encore remplir les pages du palmarès sénégalais, ce soir à 18 heures.

wiwsport.com