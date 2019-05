Aida Mbodji fait des éloges a Aly Ngouille NDIAYE

A sa prise de parole, Aida Mbodji a, pour une fois, tressé des lauriers au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui, selon elle, a invité tout le monde, sans exception. « Personne n’a été exclue à ce dialogue. Toutes les couches de la société ont été invitées. Ceux qui ont voulus répondre sont là aujourd’hui. J’ignore les raisons pour lesquelles certains n’ont pas déféré à la convocation mais, je pense qu’ils devraient revoir leur position et venir répondre ne serait-ce que pour Famara Ibrahima Sagna à qui vous avez confié le comité de pilotage, a déclaré Aida Mbodji qui demande au président de République de rassurer tout le monde pour la bonne marche du pays. Elle a dans le même sillage demandé la libération de Karim Wade et de Khalifa Sall. Avant de s’engager à accompagner Macky Sall et de conclure : « Président, Neena Waaw ! » (Président, j’ai dit oui !)

