Une ex-Miss Brésil décède à 27 ans des suites d’une opération des amygdales

Forte émotion au Brésil après le décès de Miss Brésil 2018 à l’âge de 27 ans. Comme le rapporte le Mirror, la jeune femme est morte des suites d’une opération des amygdales.

Gleycy Correia, Miss Brésil 2018, est décédée des suites d’une opération des amygdales. L’intervention a eu lieu dans un hôpital de Macaé, ville située au nord-est de l’État de Rio de Janeiro. “Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever ses amygdales fin mars et après cinq jours à la maison, elle a eu une hémorragie”, a confié le père de l’ancienne reine de beauté dans les colonnes du Mirror.

“Elle est allée à Unimed (un hôpital local, n.d.l.r.) et a fait un arrêt cardiaque le 4 avril”, a ajouté l’homme. “Depuis lors, elle était dans le coma, sans activité neurologique, et aujourd’hui (le 20 juin, n.d.l.r.), elle est décédée.” Le corps de la jeune femme va être autopsié pour définir les causes exactes de son décès. Une enquête a également été ouverte par les autorités locales.

Hommage

Sur les réseaux sociaux, le célèbre pasteur Jak Abreu a rendu hommage à Gleycy Correia. “Nous savons que la douleur sera immense, mais elle va maintenant illuminer le ciel avec son sourire! Elle a rempli son objectif et a laissé derrière elle un héritage d’amour! Nous demandons vos prières pour la famille et les amis afin que le Saint-Esprit leur apporte du réconfort en cette période difficile”, a-t-il déclaré.