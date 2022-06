Le coup de gueule du président de la Liga: Nasser Al Khelaifi “nous prend pour des imbéciles”

Il nous prend pour des incompétent”: le président de la Ligue espagnole de football Javier Tebas s’est montré frustrer mercredi après les propos du président du PSG Nasser Al Khelaifi qui a affirmé que si son club faisait telle ou telle transaction, c’est parce qu’il y était autorisé.

Al-Khelaifi “nous prend pour des imbéciles (il ne croit pas lui-même à ses mensonges) et il vient nous donner des leçons pleines d’insuffisance et d’arrogance dans ses propos”, dans son tweeter le président de la Liga. ” Il n’y a pas de règles pour le PSG. Nous continuerons à nous battre pour un football durable et sans tricherie”, sougne t-il.

“Il n’y connaît rien”

Javier Tebas répondait ainsi aux propos d’Al Khelaifi faites au quotidien sportif espagnol Marca, où il défendait la légalité de ses opérations et arguait qu’il n’avait de leçon à recevoir venant de Nasser.

“On sait ce qu’on peut faire et ce qu’on peut pas faire, on le sait mieux que lui et personne ne peut nous dictait ce qu’on doit faire. Si on le fait, c’est parce qu’on peut”, disait il ainsi, effaçant les accusations d’entorse du “fair-play financier” après la prolongation de Kylian Mbappé dans le club parisien.

“Regardez avec Messi. C’est la même chose: on nous disait que c’était impossible, et finalement on a gagné de l’argent avec lui. Il n’y connaît rien en matière de football et il ferait mieux de se concentrer sur son championnat qui est peu mort”, disait Nasser Al Khelaifi, qui a tenu le même discours au quotidien italien La Gazzeta dello Sport. La Ligua espagnole de football a annoncée avoir déposé une plainte auprès de l’UEFA contre le Paris Saint-Germain et le Champion d’Angleterre qui “enfreignent continuellement le règlement actuel du fair-play financier” et réclame “la révocation du contrat de Mbappé”.