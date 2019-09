Drogue au PAD-Liberté provisoire : La pression a bel et bien existé…

Les ressortissants étrangers arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de la drogue saisie au Port autonome de Dakar, ont bénéficié d’une liberté provisoire ce jeudi 05 septembre 2019.

La pression…

Libres depuis jeudi, le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi), le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano), placés sous mandat de dépôt ont bénéficié d’une liberté provisoire. Une libération qui, selon L’Obs, cache d’autres réalités. Selon nos confrères, en ce qui concerne les deux Italiens, une forte pression a été exercée pour que cette mesure soit prise. Et le Canard en donne pour preuve la dernière lettre du patron de Cosmar (Comité pour la sauvegarde de la dignité des marins) dans laquelle il exige la libération de tous les Européens impliqués dans cette affaire, en particulier les deux Italiens.

Le Cosmar estimait que les deux italiens, des marins, sont des victimes d’injustice au Sénégal. Ledit comité disait n’avoir aucun doute sur le fait que la justice sénégalaise commet un « véritable abus, absolument intolérable et dans lequel il faut une intervention sérieuse« .

Démenti de l’avocat des ressortissants étrangers…

Et pourtant, interrogé par senego, Me Ousmane Thiam avait démenti cette supposé « pression » sur les autorités sénégalaises. La robe noire a même affirmé que « si c’était vrai« , leur première demande de liberté provisoire aurait prospéré.

« En réalité, ce sont les gens qui disent n’importe quoi. Parce que le dossier, tel qu’il se présentait depuis le début, les ambassades d’Allemagne et d’Italie ont fait tout ce qu’elles pouvaient. Je pense que s’ils avaient exercé des pressions, ils (les ressortissants étrangers: Ndlr) n’allaient même pas faire cinq (5) jours en prison. Ils ont été arrêtés, je crois depuis le mois de juin. Ce sont des rumeurs. Parce que chaque fois qu’il y a des Blancs qui sont libérés, on trouve des prétextes. Et les Sénégalais qui ont été libérés, diront-ils qu’il y a eu une pression de la part de leur famille?