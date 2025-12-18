Trafic international de drogue : 4 étrangers dont 3 étudiants arrêtés par la BRS de Dakar

Les policiers de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ont démantelé un réseau de trafic de drogue les 16 et 17 décembre 2025. Quatre individus de nationalité étrangère ont été interpellés dans les localités de Ngor, Ouakam et Médina, en possession de près d’un kilogramme de « skunk », une variété hybride de cannabis.

Trois étudiants et un commerçant dans les mailles du filet

Les personnes arrêtées sont l’étudiant nigérien Abdoulnasser Ibra Seydou Sanda, domicilié à Ouakam, l’étudiant malien Mouhamed Moussa Diallo, résidant à la Médina, l’étudiant béninois Wafick Asther Mousse, établi à Ouakam, et le commerçant congolais Idrissa Sakho, domicilié à Ngor selon des sources de Seneweb.

Ces interpellations font suite à l’exploitation d’informations signalant l’existence d’un réseau de trafic international de drogue dans ces secteurs. Selon les renseignements recueillis, le premier suspect, particulièrement actif dans ce trafic, détiendrait une quantité importante de ce produit illicite.

Pour le confondre, les enquêteurs ont passé une commande test de 20 grammes de skunk à 50 000 FCFA. Le rendez-vous a été fixé devant la pharmacie de la Cité Avion à Ouakam, où une équipe d’agents s’est déployée.

Abdoulnasser Ibra Seydou Sanda a été interpellé au moment de la livraison, en possession d’un sachet contenant 20,4 grammes de skunk et d’un téléphone portable.

Pris en flagrant délit, le suspect a accepté de collaborer en indiquant son fournisseur qui l’attendait à son domicile. Le déplacement effectué sur place a permis d’arrêter Mouhamed Moussa Diallo. La fouille corporelle a révélé quatre sachets de skunk totalisant 60 grammes, une balance électronique, un broyeur, un téléphone et une moto de marque Jakarta.

Une opération déclenchée suite à des renseignements

Poursuivant les investigations, les policiers se sont rendus au domicile du suspect à la Médina. La perquisition de sa chambre a permis de saisir un autre broyeur, 300 000 F CFA, des sachets de conditionnement et quatre sachets de drogue totalisant environ 95 grammes.

Mouhamed Moussa Diallo a, à son tour, désigné son fournisseur, Wafick Asther Mousse, établi à Ouakam. Sous le contrôle des enquêteurs, il a passé une commande de 50 grammes pour 125 000 francs CFA. L’opération s’est déroulée devant la pharmacie Ouakam, où Wafick Asther Mousse a été interpellé avec la quantité commandée et un téléphone portable.

La perquisition menée dans sa chambre a permis de découvrir et de saisir 307 grammes supplémentaires de skunk, une balance électronique et des sachets de conditionnement.

Enfin, Wafick Asther Mousse a accepté de coopérer en passant une commande de 50 grammes auprès de son propre fournisseur. Ce dernier, identifié comme Idrissa Sakho, a été interpellé lors de la transaction, en possession de 50 grammes de skunk, d’une moto Jakarta et d’un téléphone portable.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogue selon des sources de Seneweb.

Cette opération témoigne de la détermination des policiers à lutter contre le trafic de stupéfiants et à démanteler les réseaux criminels opérant sur le territoire national.