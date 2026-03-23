Diamaguene-Sicap-Mbao: Liss Ndiago, le trafiquant de drogue, les 2 policiers blessés…

Dans la nuit du vendredi 20 mars 2026, une opération antidrogue menée par la Brigade de Recherches du commissariat de Diamaguene Sicap-Mbao tourne à l’affrontement devant le domicile du lutteur Liss Ndiago selon des sources de Seneweb.

Pris en flagrant délit

Vers 3 heures du matin, les éléments de la Brigade de Recherches surprennent un groupe d’individus en train de conditionner du chanvre indien à la devanture du domicile du lutteur selon des sources de Seneweb. Au moment de leur interpellation, l’un des suspects prend la fuite, les menottes aux poignets, et se réfugie aussitôt chez Liss Ndiago.

Les policiers pris à partie

Les complices du fugitif ripostent violemment en attaquant les policiers à coups de pierres. Les forces de l’ordre répliquent en faisant usage de grenades lacrymogènes. Deux agents sont légèrement blessés lors de l’affrontement : il s’agit des agents de police S.Badji et A.B.Diatta.

Un suspect arrêté, deux en fuite

Un seul mis en cause est finalement interpellé sur les lieux. Il se présente sous le nom de Massamba Diop, né en 2001 à Diamaguene, se disant tailleur et domicilié à Darou Rahmane. Il est appréhendé en possession d’un sachet contenant environ 200 grammes de chanvre indien en vrac.

Interrogé, il tente de nier être propriétaire de la drogue et cite deux acolytes, les nommés O.Ndiaye et A.Diop, sans autre précision. Deux motos de marque Jakarta et TVS, abandonnées par les fuyards, sont saisies et consignées au poste de police.

Massamba Diop a été placé en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres suspects en fuite.