Comme il le fait à la veille de chaque grande fête chrétienne à l’endroit de la communauté catholique de Mbao, M. Abdou Karim SALL n’a pas dérogé à la règle, cette année, pour la célébration de Noël.

Le Coordonnateur de l’APR et BBY Mbao a, en effet, offert des chaises aux chrétiens de sa commune dans le cadre des festivités religieuses marquant la célébration de la nuit de la nativité. La cérémonie s’est déroulée, ce lundi 24 décembre 2018, à la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao en présence du Curé et d’autres responsables de l’église.

Un geste noble apprécié par toute l’assistance. « Ce don de chaises est venu à son heure parce qu’il permettra à nos fidèles d’être à l’aise dans l’église, de se concentrer et de faire convenablement leurs prières », dira le Curé Abbé Étienne Diégane Diouf avant de formuler de chaleureux remerciements et des prières à l’endroit du donateur.

Dans son intervention, le Directeur Général de l’ARTP et responsable politique à Mbao a demandé à l’homme d’église et à tous les fidèles chrétiens de prier pour un Sénégal de paix mais aussi pour un second pour le Président Macky SALL en 2019.

Et cela n’est pas entré dans l’oreille d’un sourd. Enfin, M. Abdou Karim SALL, qui ne cesse d’œuvrer chaque jour pour le renforcement du dialogue islamo-chrétien, a souhaité un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne de Mbao.