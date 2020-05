Direction des Domaines : La Sûreté Urbaine encercle une mafia foncière

La Direction des Impôts et Domaines est secouée par une mafia de falsification de documents fonciers. Le scandale porte sur plusieurs attributions de terrains à Yoff, Diamalaye et aux Almadies.

Selon Libération, le mis en cause, B. D., contrôleur des Impôts et Domaines de son état, falsifiait la signature de son chef, Mame Boye Diao, et scannait son cachet pour attribuer, contre paiement, pas moins de 20 terrains sis à Yoff, Diamalaye et aux Almadies.

Ce, en complicité avec une dame du nom de Nd. P. N. Ils sont tous été arrêtés par la Sûreté urbaine.

Son modus operandi ? B. D. volait les fonds de dossiers des vrais propriétaires, imite la signature du Directeur des Domaines avant d’attribuer les terrains à son prête-nom Nd. P N.

Les parcelles étaient vendues entre 30 et 50 millions Fcfa. Sept (7) de ses victimes ont déboursé des centaines de millions pour rien.