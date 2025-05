Héritage de Daouda Beye : sa fille Amina dénonce les agissements de Me Khalilou Sèye

La gestion de l’héritage de feu Daouda Bèye alimente les débats. Amina Beye, fille du défunt et porte-parole de la famille, a vivement dénoncé les agissements de leur « ancien » avocat Me Khalilou Sèye, qu’elle accuse de manquements graves dans le traitement de leur dossier.

Amina Beye, visiblement affectée, est revenue sur les péripéties judiciaires qui entourent l’héritage laissé par son père, décédé en 2016. Elle a expliqué que la famille, composée de quatre enfants et d’une veuve, avait initialement fait confiance à Me Khalilou Sèye, un proche du défunt, pour assurer la gestion de la succession.

« Après le décès de notre père, Daouda Beye, nous avons fait appel aux services de Me Khalilou Sèye, pensant qu’il agirait dans l’intérêt de la famille. Mais après avoir constaté de nombreuses irrégularités et un manque flagrant de transparence dans sa gestion, nous avons décidé de lui retirer le dossier », a confié Amina Beye.

Cependant, la situation s’est complexifiée lorsqu’une des demi-sœurs, Adja Maguette Beye, a décidé de continuer à collaborer avec l’avocat mis en cause.

Selon Amina, Me Sèye aurait procédé au retrait de 130 590 724 francs CFA à partir des comptes bancaires du défunt, une somme qui, selon elle, devait revenir à l’ensemble des héritiers. La famille, confrontée à des difficultés financières, avait ensuite donné procuration à Me Aliou Sène, avocat à Thiès, pour faciliter un partage provisoire et régler certaines urgences.

Ce dernier avait été sollicité pour travailler en collaboration avec Me Sèye.

Mais les espoirs placés dans Me Aliou Sène semblent eux aussi s’émousser. « Malgré notre changement d’avocat, nous constatons des lenteurs persistantes dans la procédure », déplore Amina Beye.

Face à cette situation qu’elle qualifie d’injuste et éprouvante, elle a lancé un appel solennel au Premier ministre Ousmane Sonko et à son gouvernement pour une intervention urgente. « Nous souffrons depuis 2016. Il est temps que cela cesse », a-t-elle conclu.

Notre antenne reste ouverte pour Me Sèye pour avoir sa réaction.