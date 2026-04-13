Rufisque – Le tueur se rend à la police et avoue son meurtre sur le…

Une violente altercation survenue dans la nuit du 9 au 10 avril 2026 à Rufisque s’est soldée par la mort d’un jeune homme de 24 ans. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Santhiaba, où une bagarre entre deux individus a dégénéré, entraînant une issue fatale.

Selon les éléments recueillis par les services de police, la rixe a éclaté aux alentours de 23 heures dans une ruelle du quartier. La victime, identifiée comme M. Dramé, ouvrier à la société Sen’eau et originaire de Sérécounda, en Gambie, aurait été atteinte d’un coup de couteau à la cuisse gauche au cours de l’affrontement. Gravement blessé, il a été évacué en urgence vers l’hôpital Youssou Mbargane Diop.

Malgré sa prise en charge médicale, le jeune homme a succombé à ses blessures aux environs de 5 heures du matin. Le décès a été signalé officiellement au commissariat de Rufisque à travers une déclaration de constat de mort violente ou suspecte émise par la structure hospitalière.

Entendu par les enquêteurs, l’oncle de la victime a indiqué que son neveu était impliqué dans une bagarre avec un certain G. Niang Diop, désormais identifié comme principal suspect. Une enquête a aussitôt été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.

Alors que les forces de l’ordre s’apprêtaient à lancer des recherches, le mis en cause s’est présenté de lui-même au commissariat, accompagné de son oncle. Né le 23 décembre 2003 à Rufisque, élève et domicilié à Santhiaba, il a expliqué aux policiers avoir agi après avoir été menacé par des proches de la victime.

À son arrivée, les enquêteurs ont constaté qu’il présentait une blessure au genou droit. Le suspect a déclaré avoir reçu des soins au centre de santé Guédji. Placé en garde à vue, il était encore en train d’être entendu par les services de police au moment des faits rapportés.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de la bagarre, établir le rôle exact de chaque protagoniste et vérifier l’éventuelle préméditation. Les policiers cherchent également à localiser l’arme blanche utilisée, qui n’a pas encore été retrouvée, ainsi qu’à identifier d’éventuels témoins de la scène.