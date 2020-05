C’est un séisme qui s’est déclaré au sein de l’Institut Pasteur de Dakar. Alors que le laboratoire spécialisé en virologie n’a pas encore réussi à se faire pardonner des Sénégalais qui lui reprochent son monopole des tests du coronavirus, voila que de mauvaises nouvelles nous sont revenus de cette banque à microbes. A en croire des sources médicales, il y aurait un eu décès et 5 malades liés à la Covid-19.

La psychose est palpable à plusieurs dizaines de mètres de la fameuse battisse blanche située derrière l’hôpital Dantec de Dakar, en face de l’Anse de Bernard. A en croire des médicales, « le personnel travaille désormais dans un climat très lourd. Et tout le monde a repris soudain conscience de sa vulnérabilité. » Alors qu’ils sont les premiers soldats au front face à cette pandémie de coronavirus, les employés de l’Institut Pasteur de Dakar ont eu la surprise de leur vie en apprenant le décès de l’un des leurs. « Son décès est lié à la Covid-19« , a soutenu une source hospitalière sans en dire plus sur l’identité du défunt ni les circonstances dans lesquelles cette personne aurait été infectée.

Alors que l’on a pas encore fini de se demander comment cela s’est produit, le personnel a appris que 5 membre de ses équipes ont été testés positifs à la Covid-19. Et cette annonce a été mal perçue au sein de l’institut. « Ils sont les seuls jusque-là qui font les tests et détectent les personnes porteuses du virus. Si eux ne sont opérationnels, on tend directement vers l’hécatombe. » A regretté cette source médicale. Conséquence de cette psychose ou coïncidence avec la multiplication des cas d’infections à Dakar, le ministre de la santé a demandé à tous ses services administratifs et techniques de descendre sur le terrain pour faire une communication de proximité. Et ces personnes commenceront leur descente à partir de ce jeudi.