La tension monte dans la commune rurale de Dialambéré, département de Kolda (sud). Les éleveurs de la localité dénoncent la mort « suspecte » de bétail qu’ils attribuent à l’utilisation de produits toxiques par certains agriculteurs.

À Saré Gawlo, le désarroi est palpable. Souleymane Mballo, éleveur, affirme avoir perdu trois (3) vaches dans des circonstances mystérieuses. « Deux avaient laissé des veaux et la troisième était en gestation avancée », confie-t-il avec amertume. Une perte lourde de conséquences pour cet homme, dont l’élevage constitue la principale source de revenus et de subsistance familiale.

Face à cette situation, la Maison des éleveurs de Dialambéré a décidé de réagir. Son secrétaire général, Oumar Kandé, a annoncé « le dépôt d’une plainte contre X, afin de faire toute la lumière sur l’origine et les circonstances de ces décès jugés suspects. »

Au-delà de la procédure judiciaire, M. Kandé a lancé un appel pressant aux autorités locales. Il réclame « l’ouverture de parcours de bétail et la délimitation de zones de pâturages pour éviter que ce type de conflit latent entre éleveurs et agriculteurs ne s’envenime. »