Commémoration de la 23e édition du naufrage du Joola : Ziguinchor à pied d’œuvre pour le 26 septembre

Les acteurs sont à pied d’œuvre pour la commémoration de la 23e édition du naufrage du bateau Le Joola, qui aura lieu ce 26 septembre. Un Comité régional de développement (Crd) a été tenu hier au Mémorial musée Le Joola à cet effet. «Cette rencontre a eu pour objectif de recueillir les propositions des différentes parties prenantes pour une organisation réussie de l’édition 2025», a indiqué le Gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Parmi les propositions, les participants ont souhaité que la tragédie du Joola soit intégrée dans le programme scolaire. D’autres ont proposé de recourir au numérique dans la commémoration. Les collectivités territoriales sont invitées à accompagner en termes de logistique et de financement leurs habitants qui souhaitent participer à la journée de commémoration.

«L’association devra davantage travailler pour qu’on ne se limite pas chaque année au mois de septembre à marquer seulement l’événement», a déclaré le Gouverneur de Ziguinchor. Mor Talla Tine a assuré que l’Etat ne fera pas moins que ce qu’il a fait les années passées en termes d’appui logistique pour que la commémoration puisse se dérouler dans d’excellentes conditions.

Un programme de désherbage et d’entretien des cimetières où reposent les victimes, notamment ceux de Kabadio et Bassori, sera mené en collaboration avec les populations et les Forces armées. Cette année, le focus va être mis sur les prières dans les trois départements de Ziguinchor, mais aussi au niveau national durant trois jours. «On en a assez entendu, assez vu», a dit Evelyne Marie Jeanne Ndiaye, coordonnatrice de la commémoration de 2025 du bateau Le Joola, secrétaire chargée des relations extérieures de l’Association des familles des victimes du Joola.

23 ans après la tragédie du Joola qui a coûté la vie à environ 2000 personnes, pourtant rien ne semble avoir changé dans le comportement des gens.