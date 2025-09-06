La détention de Farba Ngom, maire d’Agnam et cadre de l’APR est toujours au cœur des préoccupations. Trois organisations de défense des droits humains à savoir : la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH), la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) et Amnesty International Sénégal, demandent sa mise en liberté provisoire.

Incarcéré depuis février 2025 dans une affaire de blanchiment de capitaux estimés à 125 milliards de francs CFA, tracés par la CENTIF, M. Ngom voit sa situation compliquée par son état de santé. Dans un communiqué conjoint, les ONG rappellent « qu’une contre-expertise médicale commanditée par la justice conclut que sa détention est incompatible avec son état physique. »

Les trois structures appellent donc « les autorités judiciaires à tenir compte de ces conclusions et à examiner avec diligence la nouvelle demande de liberté provisoire introduite par ses avocats. » Elles soulignent que « le respect des droits humains impose de garantir aux détenus un accès effectif aux soins et à des conditions de détention conformes aux normes. »