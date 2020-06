Covid-19: Une trentaine de cas communautaires recensée à Ziguinchor

Selon le Lieutenant-Colonel Diop, depuis le 22 mars 2020, la région de Ziguinchor a enregistré 117 cas dont 73 guéris, 40 encore sous traitement et 30 cas de transmission communautaire. Partant de ce constat, il souligne que le virus gagne du terrain, au niveau de la région. «J’ai comme l’impression, explique-t-il, d’assister à un relâchement total, de la part de nos compatriotes comme si le virus était parti alors qu’il est là, bien présent et continue d’infecter». Il a lancé un appel à toute la communauté locale pour une mobilisation et le renforcement des mesures barrières notamment le lavage régulier des mains, le port de masque et la distanciation physique. Il a assuré que le corps médical va promouvoir la communication communautaire, en collaboration avec les leaders d’opinion pour bouter la Covid-19 hors de la région.