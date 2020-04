Coronavirus: l’Inde résiste malgré tout

La pandémie de Covid-19 aurait pu entrainer une hécatombe dans ce pays-continent de 1,3 milliard d’habitants, qui compte une population fragile et des infrastructures sanitaires déficientes. Heureusement, les premiers cas, détectés fin janvier, ont pu être contenus avec succès, laissant aux autorités un temps précieux pour contenir la deuxième vague. Aujourd’hui, avec « seulement » 1 000 décès enregistrés, l’Inde fait figure de résistante au virus.

L’Inde a été frappé, comme tout le monde, par la première vague de contamination. Ce pays frontalier avec la Chine a détecté son premier cas de Covid-19 le 30 janvier, soit 17 jours après la Thaïlande, premier pays touché hors de l’Empire du Milieu, et six jours après la France. Mais un élément a sauvé l’Inde: son premier malade a atterri au Kérala, l’État fédéré sans doute le mieux préparé à affronter la pandémie. Cette région située à la pointe sud du sous-continent compte non seulement la population la plus éduquée du pays (94% d’alphabétisation, contre 74% au niveau national), ce qui facilite la compréhension et le respect des consignes. Mais ses dirigeants, d’obédience communiste, ont pris la menace très au sérieux, très tôt.

Le Kérala comme barrière protectrice

Il est vrai qu’ils avaient connu une première frayeur deux ans auparavant. En 2018, le Kérala a affronté une épidémie de Nipah, un virus encéphalite transmis par les chauve-souris et qui, comme le Covid-19, ne peut être guéri par aucun médicament ni vaccin. Dix-sept personnes sont mortes dans la région, mais les autorités ont réussi à contenir la propagation de ce dangereux virus, ce qui a été considéré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un « exemple de succès ». Cela fut aussi un test grandeur nature pour le défi sanitaire du Covid-19.

Le Kérala connait une diaspora très nombreuse, donc quand l’épidémie croît en Chine au mois de janvier, les autorités intensifient rapidement les contrôles de santé aux aéroports, ce qui permet d’intercepter les trois premiers cas de personnes infectées, des expatriés revenant de Chine. Et ces patients sont traités avec succès, sans avoir contaminé d’autres Indiens. La première vague est repoussée, et l’Inde n’enregistre pas d’autres cas pendant un mois, alors que la France en détecte 200 pendant cette période et l’Italie, 2 000. Les autorités indiennes profitent de ce répit pour fermer progressivement les frontières: le 26 février, tous les visas d’étrangers arrivant de Chine sont annulés – mesure étendue le 2 mars à ceux arrivant de Corée du Sud, du Japon, d’Iran et d’Italie.