Coopération Sénégal–Maroc : Ousmane Sonko ouvre le Forum économique à Casablanca

Le Premier ministre Ousmane SONKO a pris part, ce mardi 27 janvier 2026, à Casablanca, à l’ouverture du Forum économique tenu en marge de la 15e Session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc.

Le Chef du Gouvernement a salué la forte participation des secteurs privés des deux pays, dont la mobilisation témoigne de la vitalité du partenariat économique sénégalo-marocain. Il a fait noter que le Forum constitue une opportunité pour nouer des partenariats concrets, structurés par secteurs et créateurs de valeur et d’emplois.

Le Premier ministre a également préconisé des échanges commerciaux qui reflètent mieux les potentialités du Sénégal et correspondent aux attentes légitimes des deux Peuples. Il a invité les investisseurs des deux pays à bâtir des partenariats économiques ambitieux, durables et mutuellement bénéfiques.