Revue presse Sénégal :entre rupture annoncée et réalités du terrain, le Sénégal à l’épreuve

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 28 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

La presse nationale reste largement dominée par l’actualité politique marquée par l’activisme du Premier ministre Ousmane Sonko et les premières grandes orientations du régime du président Bassirou Diomaye Faye.

Plusieurs quotidiens, dont Yoor-Yoor, Source A et L’Inter, reviennent sur le discours de Sonko axé sur la justice, le patriotisme et la rupture. Le Premier ministre promet une justice équitable pour tous les Sénégalais, tout en appelant à la responsabilité et à la fin de l’impunité.

WalfQuotidien souligne que Sonko est déjà en posture de campagne, tandis que L’Inter évoque un pouvoir qui veut reprendre totalement la main.

De son côté, le président Diomaye Faye est mis en avant par Direct News et Le Soleil, qui parlent de jalons forts posés pour l’industrialisation, notamment à travers des projets structurants et une relance de la politique de souveraineté économique.

La dynamique politique est marquée par une forte volonté de rupture, mais l’opinion attend désormais des actes concrets capables d’améliorer durablement la gouvernance et la vie des citoyens.

Justice et affaires judiciaires

L’Évidence, Source A et Les Échos annoncent un tournant décisif dans l’affaire Samuel Sarr, avec un blanchiment confirmé par la Cour d’appel, une décision qui suscite de nombreux commentaires.

Dans le même temps, Le Quotidien et Point Actu mettent en lumière la réactivation des dossiers sensibles, notamment autour de la CAF, avec des auditions annoncées dans les prochaines 48 heures.

Le Point appelle les médias à plus de responsabilité face à la judiciarisation croissante de la vie publique.

La justice se retrouve au cœur de l’actualité nationale, entre décisions majeures et attentes populaires, dans un contexte où la crédibilité de l’institution est plus que jamais scrutée.

Économie

Les Échos titre sur un Sénégal qui s’enfonce davantage, évoquant une dette persistante et des défis macroéconomiques majeurs.

La Tribune parle d’une crise économique qui n’épargne pas les banques, avec un climat financier sous tension.

Cependant, certains journaux comme Rewmi et Le Soleil relèvent une volonté de redressement, notamment à travers des financements annoncés pour 2026 et une meilleure rationalisation des dépenses publiques.

L’économie sénégalaise fait face à de lourds défis structurels, malgré les annonces de réformes et de financements qui devront rapidement produire des effets visibles.

Société

Dans la rubrique société, L’Observateur revient sur le drame de Halima Gadj, emportée par un malaise à Dakar, une disparition qui a profondément ému l’opinion publique.

Par ailleurs, Sud Quotidien et Rewmi abordent la question de la responsabilité citoyenne, de la gouvernance locale et du rôle des institutions dans la stabilisation sociale.

Les réalités sociales rappellent l’urgence de politiques publiques orientées vers la protection des populations et la réduction des inégalités.

Sport

Point Actu Sport et Record saluent la première victoire confirmée du Sénégal, un succès qui relance l’optimisme autour de la sélection nationale.

Tribune Sport et Sud Sport s’intéressent aux auditions de Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye par la CAF, un dossier sensible qui pourrait avoir des répercussions importantes sur le football sénégalais.

Enfin, Record annonce que quatre absents sont à signaler face au Real Madrid en Ligue des Champions

Entre performances encourageantes et dossiers disciplinaires sensibles, le sport sénégalais reste à un tournant qui exige rigueur et professionnalisme.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.