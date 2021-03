Contribution : « Chasser le naturel, il revient au galop »

Par ces temps qui cours, l’actualité aidant, je me fais le devoir de parler aux sénégalais(es).En effet, Madiambal Diagne est loin de se permettre de s’ériger en donneur de leçons ou en conseiller pour qui le connait. C’est un homme corrompu jusqu’à la moelle des os et de très mauvaise foi, capable de toutes les basses pour s’attirer des faveurs et satisfaire ses intérêts personnels.

Que pensez-vous d’un fonctionnaire radié pour usurpation de fonction de Magistrat, corruption et escroquerie ? C’est là une des facettes de cet homme. Madiambal dis-moi combien de fausses accusations ont failli te couter la prison n’eut été les plurielles demandes de clémences ? je ne citerai que tes accusations à l’endroit de la Compagnie sucrière sénégalaise et de la douane sénégalaise que tu avais accusé de corruption sans preuve? N’est-ce pas là une des preuves de ton amateurisme et de ta mauvaise foi ? Pour que nul n’en ignore, tu es un homme qui a le mensonge dans les veines : « Greffier, tu te faisais passer pour un Magistrat afin d’escroquer, d’arnaquer les justiciables » et enfin tu as été condamné pour faux et usage de faux, usurpation de fonction puis radié de la fonction publique.Comment croire à un tel affabulateur ?Revenant aux accusations portées sur les leaders de la Casamance qui ont démissionné, quoi de plus naturel ? Ils ont appliqué leur liberté d’opinion et d’association. Revenant au jugement erroné porté sur certains leaders à appartenance « Diola », je voudrais dire que l’analyse relève d’une incapacité congénitale car, les saints d’esprits portent un d’ébat d’idées qui reposent sur des principes et programmes capables d’impulser une bonne dynamique de croissance économique et une cohésion sociale durable.Revenant à votre caricature du « MFDC » je voudrais attirer ton attention sur les efforts consentis par le Gouvernement de Macky SALL au point d’arriver à cette accalmie, donc j’interpelle son Excellence à ne pas laisser des affabulateurs saper tout le bon travail fait pour arriver à ce résultat saluer par tout le Sénégal. Ta théorie « d’ethnicisation » de cette affaire privée Adji-SARR/SONKO ne saurais prospérer. Nous faisons confiance à la justice qui édifiera tout le peuple le moment venu. Heureusement que le Chef de l’Etat, son Excellence Macky SALL, a une vision et une attitude qui montre le caractère un et indivisible du peuple sénégalais, en poursuivant conformément à son programme les chantiers en casamance : la boucle du Blouf, le pont de la Gambie, celui de Baila, le démarrage des chantiers de la boucle des Kalounayes sans compter le programme d’électrification rurale.Votre tentative de déstabiliser la Ministre Assome Aminata DIATTA ne va prospérer car le Sénégal a besoin d’hommes et de femmes de valeurs qui méritent la confiance du Président et celle des populations. En Casamance même ceux qui ne sont pas avec l’APR reconnaissent la valeur du Ministre Assome Aminata DIATTA. Cette Ministre est connu pour son honnêteté, son sens de la mesure c’est pourquoi elle a attiré l’attention de son « frère » (si c’est le terme qui fait bouillir ton cœur, tu en mourras), car l’intérêt supérieur de la Nation doit transcender les intérêts personnels : « A mon frère du Blouf, je suis sensible à vos difficultés mais je dois dire que le Sénégal et la Casamance dépassent nos ambitions personnelles » Enfin je prends à témoins les esprits éclairés et qu’ils m’édifient si je me suis trompé dans mon analyse.Vive le Sénégal dans l’unité et la cohésion sociale, merci à son Excellence pour la confiance renouvelée.