Les employés de la société Ecotra sont sortis de leur réserve pour répondre aux attaques visant leur entreprise. Réunis devant la presse, ils ont tenu à démentir fermement les déclarations attribuées à Tahirou Sarr, qu’ils jugent infondées et préjudiciables à l’image de leur société.

Selon eux, ces accusations ne reposent sur aucun élément factuel et risquent de fragiliser une entreprise qui emploie de nombreux travailleurs sénégalais. Les employés dénoncent une tentative de discrédit et appellent d’avantage de responsabilité dans les prises de parole publiques, surtout lorsqu’elles concernent des sociétés et des emplois.

Les travailleurs d’Ecotra ont également réaffirmés leur attachement à leur entreprise, soulignant leur engagement quotidien dans le respect des règles et des obligations professionnelles. Ils disent rester mobilisés pour défendre leur outil de travail et préserver la stabilité de leurs emplois.

Néanmoins ,ils appellent à un débat public fondé sur des faits vérifiés et non sur des accusations qu’ils estiment gratuites.