Justice : Vivo Energy traîne en justice 4 de ses agents

Le 19 mars 2015, la Société Vivo Energy a constaté le vol de son camion-citerne de 400.000 litres et déposé une plainte à la Division des investigations Criminelles (DIC), contre X. L’enquête a abouti à l’arrestation de Salif Diallo, Moustapha Ba, Mamadou Dansokho et Seydou Diawara. Jugés en première instance pour association de malfaiteurs, vol et complicité de vol au préjudice de leur employeur, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à 2 ans dont un an de prison ferme. Non satisfaits de cette décision, les mis en cause ont interjeté appel, rapporte le journal L’AS.

Face au juge de la Cour d’Appel de Dakar mercredi, les prévenus ont nié à l’unanimité le vol. Salif Diallo estime que son rôle consistait juste à sonder la quantité de carburant contenue dans les réservoirs de Vivo Energy situés dans le dépôt “Jeté nord”. Abondant dans le même sens, Moustapha Ba réfute les faits qui lui sont reprochés. “ Je suis pompiste. Lorsqu’il y a chargement, je fais le contrôle. Je recevais plus de 400.000 francs par mois. Mon compte bancaire a 25 millions de Fcfa que j’ai obtenu grâce à mon business de l’anacarde“, dit-il.

Seydou Diawara indique qu’il n’est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. “On m’appelle de mon bureau pour que je vérifie les conditions de sécurité et si les tuyaux sont bien fermés“, argue-t-il. Mamadou Dansokho a adopté la même stratégie de défense à savoir la dénégation systématique.

Selon Me Diaw, conseil de Moustapha Ba et Seydou Diawara, Vivo Energy fait état de la disparition d’un camion. L’avocat estime qu’il n’y a pas de flagrance dans ce dossier. Pour lui, ses clients n’ont pas participé de connivence. Il plaide pour l’infirmation du jugement.

Selon le Parquet général, les gens n’investissent pas des milliards pour ne pas avoir de résultats. “Les mis en cause étaient présents lors du vol. Ils ont monté un coup. C’est devant le juge d’instruction qu’ils ont tenté de se disculper“, affirme l’avocat général qui a demandé la confirmation de la première décision.

L’avocat de la partie civile, Me Emmanuelle Diarra, estime que Moustapha Ba est dans le coup, d’autant que la somme de 25 millions Fcfa a été retrouvée dans son compte. “Il a dit que cet argent lui a été confié par son par son locataire. Au cours d’une confrontation, il a parlé de ses activités personnelles. Il n’est pas contesté que du carburant était subtilisé. Salif Diallo a fait des aveux circonstanciés. Ils ont tous fermé les yeux pour que le vol fonctionne, car à chaque niveau, il y a un rôle à jouer. Le contrôleur, le chargeur et le gardien ont des rôles prépondérants.

Moustapha Ba devrait faire l’historique, mais il n’a pas informé ses supérieurs sur les 38.000 litres“, indique Me Diarra qui réclame la confirmation du jugement. La Cour d’Appel va se prononcer le 21 avril prochain, renseigne L’AS.