“Blackout challenge”: l’Italie bloque TikTok après la mort d’une fille

Hier vendredi, dans la matinée, des médias italiens informaient qu’une jeune fille de 10 ans, dénommée Antonella, habitant de Palerme, était morte lors d’un «jeu du foulard». Elle participait au «blackout challenge» et s’était passé une ceinture autour du cou avec l’objectif de rester sans respirer le plus longtemps possible, tout en s’enregistrant avec son portable. C’est sa petite sœur de 5 ans qui l’a découverte, mercredi soir, renseigne Le Parisien.

En réaction à ce décès, l’Autorité pour la protection des données personnelles a immédiatement «bloqué le réseau social » chinois avec effet immédiat et jusqu’au 15 février. Cela signifie concrètement qu’interdiction est faite à TikTok d’exploiter « les données des utilisateurs dont l’âge n’a pas été établi avec une sécurité absolue», a détaillé le régulateur dans un communiqué.

Les utilisateurs sénégalais avertis

Le parquet de Palerme a ouvert une enquête pour « incitation au suicide ». Le téléphone portable de la fillette a été saisi par les enquêteurs, qui devront déterminer si Antonella était en direct avec d’autres participants, si quelqu’un l’avait invitée à participer au défi ou si elle réalisait cette vidéo pour un ami ou une connaissance.

Contactée par La Repubblica, le père de la jeune fille a expliqué qu’il «ignorait qu’elle participait à ce jeu. Je savais qu’Antonella allait sur TikTok pour des chorégraphies, pour voir des vidéos. Mais comment pouvais-je imaginer cette atrocité? »

Au Sénégal aussi, Tik Tok compte beaucoup d’utilisateurs, notamment chez les filles et même les dames. Ils (ou elles) sont avertis.