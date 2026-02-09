Un ouvrier sénégalais de 29 ans est décédé, le dimanche 08 février 2026, après une chute mortelle depuis un échafaudage sur un chantier autoroutier situé dans la province de Savone, dans le nord-ouest de l’Italie.

La victime a fait une chute «spectaculaire» alors qu’elle travaillait sur un échafaudage. Malgré l’intervention rapide des équipes médicales, le jeune homme a succombé à ses blessures sur place.

Selon le journal Les Echos, le tronçon d’autoroute entre Altare et l’échangeur A10 a été temporairement fermé à la circulation pour permettre l’intervention des secours et garantir la sécurité des travailleurs et des usagers.