Arrêt des bus Sénégal Dem Dikk à Saraya : La population dénonce

Depuis plus d’une semaine, les habitants du département de Saraya vivent une situation difficile à cause de la panne des bus de la société Sénégal Dem Dikk, assurant la desserte Saraya – Kédougou. Cette ligne, inaugurée en mai 2023, constituait une véritable bouffée d’oxygène pour les populations locales, qui se retrouvent aujourd’hui privées de ce service public essentiel.

Sans les rotations régulières des bus, se rendre à Kédougou relève désormais du parcours du combattant. Les rares véhicules disponibles imposent des tarifs exorbitants, mettant à rude épreuve le budget des ménages.

« Avec Dem Dikk, tu pouvais aller acheter tes condiments à Kédougou et revenir préparer ton déjeuner à Saraya. Mais depuis plus d’une semaine, nous faisons face à d’énormes difficultés », déplore une mère de famille.

À la gare routière, un jeune homme, sac au dos, témoigne lui aussi de la galère : « J’ai attendu plus d’une heure sans trouver de voiture. Nous interpellons le directeur général de Dem Dikk : la ligne Saraya – Kédougou est un acquis social pour la population et ne doit pas être suspendue. »

L’impact ne se limite pas à Saraya. Les habitants du département voisin de Salémata subissent également les effets de cette suspension qui freine leurs activités économiques et sociales. Beaucoup rappellent que cette ligne constitue un véritable levier de désenclavement pour la zone.

Face à cette situation, les populations lancent un appel urgent aux autorités et à la direction de Sénégal Dem Dikk pour rétablir rapidement le service. Selon elles, le maintien de cette ligne n’est pas un luxe, mais une nécessité sociale et économique pour tout le département.