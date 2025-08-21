Alors que les réactions et condamnations fusent de toutes parts suite aux sanctions américaines visant le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang, en poste à la Cour pénale internationale (Cpi), le journaliste Madiambal Diagne a choisi de replonger dans le passé pour commenter l’affaire.

Selon le patron du groupe Avenir Communication, un cas similaire avait été signalé sous le magistère de Macky Sall, dont il salue la démarche jugée « salvatrice ».

« Sanctions US contre des membres de la CPI : Fatou Bensouda et ses collègues, dont le magistrat sénégalais Amady Ba, avaient été victimes des mêmes sanctions », a écrit M. Diagne sur X. Et d’ajouter : « Macky Sall avait agi discrètement avec le Département d’État américain pour faire retirer Amady Ba de la liste. C’était efficace ».