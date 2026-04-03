Kédougou : Le département de Saraya coupé du reste du pays par la grève des transporteurs

Dans le sud-est du Sénégal, le département de Saraya subit de plein fouet les répercussions de la grève de 72 heures décrétée par les transporteurs. Depuis le début du mouvement, la mobilité des personnes est fortement perturbée et l’activité économique tourne au ralentissement, plongeant les populations dans une situation de plus en plus préoccupante.

À l’arrivée dans la région, le constat est sans appel. Si les bus de Sénégal Dem Dikk continuent d’assurer partiellement la liaison jusqu’à Kédougou, le reste du trajet vers les localités du département relève du parcours du combattant. Faute de véhicules disponibles, de nombreux voyageurs se retrouvent bloqués, contraints de recourir à des solutions de fortune comme les motos ou les tricycles pour rallier leurs destinations.

Cette désorganisation du transport n’est pas sans conséquence sur le quotidien des habitants. Les commerçants, en première ligne, peinent à s’approvisionner. Dans les marchés, les étals se vident progressivement, les marchandises restant immobilisées faute de logistique. Une situation qui freine les échanges et accentue le ralentissement des activités économiques dans cette zone déjà enclavée.

Sur le terrain, l’inquiétude est palpable. « Je veux rejoindre ma famille à Tambacounda, mais il n’y a aucun véhicule disponible entre Kédougou et Tambacounda. J’ai contacté l’agence Sénégal Dem Dikk : tous les bus sont complets jusqu’à dimanche », témoigne une voyageuse rencontrée en attente au bord de la route.

Dans ce département où l’essentiel des produits de consommation provient de l’intérieur du pays, la prolongation du mouvement de grève pourrait aggraver la situation. Les populations redoutent notamment des pénuries de denrées de première nécessité, accompagnées d’une hausse des prix dans les jours à venir.

À ces difficultés s’ajoute une contrainte supplémentaire : une pénurie de gasoil observée depuis plusieurs jours. Ce manque de carburant complique davantage les déplacements et limite les rares alternatives disponibles.

Face à cette conjoncture, Saraya apparaît aujourd’hui comme l’un des territoires les plus vulnérables à l’impact de cette grève. Entre isolement, ralentissement économique et inquiétudes grandissantes, les habitants espèrent un retour rapide à la normale pour éviter une crise plus profonde.