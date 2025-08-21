Ousmane Sonko exprime son soutien à Mame Mandiaye Niang et salue la position du président Diomaye Faye

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a adressé un message de félicitations au chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, pour son « leadership éclairé » et sa « position ferme » en faveur de la Cour pénale internationale (CPI). Il a salué l’engagement du président de la République à soutenir la juridiction internationale et, plus particulièrement, le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang », écrit Ousmane Sonko sur sa page Facebook.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, exprimé son appui « total et indéfectible » à M. Niang, dont il dit avoir mesuré « l’engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice » lors d’une rencontre récente à Dakar.

Face aux « mesures injustes et infondées » prises par les États-Unis à l’encontre du magistrat sénégalais, Ousmane Sonko a réaffirmé que « le gouvernement du Sénégal se tiendra résolument à ses côtés ».