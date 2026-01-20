L’adjoint au maire des Agnams, Abdou Aziz Diop, a été jugé ce 20 janvier 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Il avait été interpellé la semaine dernière devant le pavillon spécial de l’Administration pénitentiaire, alors qu’il souhaitait rendre visite au détenu Farba Ngom.

Défendu par Mes El Hadji Diouf et Abou Dialy Kane, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « J’étais parti rendre visite à Farba Ngom, mais les gardes pénitentiaires m’ont empêché d’entrer sans aucune raison. Je pensais que Farba était décédé et j’ai eu peur. Sous le coup de la colère, j’ai tenu des propos déplacés », a déclaré Abdou Aziz Diop, avant de présenter ses excuses.

À la suite des réquisitions du procureur de la République, qui a demandé l’application de la loi pénale, le prévenu a été déclaré coupable. Il a été condamné à un mois d’emprisonnement assorti du sursis, ainsi qu’à une amende de 50 000 FCFA.