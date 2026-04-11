Affaire Farba Ngom – Vers un non-lieu pour Demba Ngom?

Demba Ngom, le jeune frère de Farba Ngom, commence à entrevoir « le bout du tunnel ». Il a obtenu la mainlevée du placement sous bracelet électronique sur décision de la Chambre d’accusation financière. Déjà libéré de son mandat de dépôt en décembre dernier, il bénéficie ainsi d’un nouvel allègement de son contrôle judiciaire, rapporte Les Échos.

Initialement, rappelle le journal, le juge d’instruction Idrissa Diarra s’était opposé à cette demande de mainlevée. Cependant, les conseils du prévenu, menés par Me Alassane Cissé, ont contesté cette ordonnance devant la juridiction de recours. Ils ont finalement obtenu gain de cause en invoquant des « contestations sérieuses » sur les charges retenues contre leur client, infirmant ainsi la décision du magistrat instructeur. Tout au long de l’instruction, Demba Ngom a nié toute implication, martelant que ses activités se limitaient à la sous-région et qu’il n’avait « rien à voir » dans les affaires de son frère.

L’affaire s’inscrit dans le dossier judiciaire visant Farba Ngom, maire des Agnam et responsable de l’Alliance pour la République (Apr), placé sous mandat de dépôt depuis février pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux. Le dossier porte sur un montant colossal de 31 milliards de francs CFA, retracé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

C’est dans ce cadre que Demba Ngom a été interpellé en avril par la Division des investigations criminelles (DIC), sur délégation judiciaire. Une perquisition menée à son domicile avait permis la saisie d’un coffre-fort contenant 100 millions de francs CFA. Si le mis en cause a toujours soutenu que ces fonds provenaient de ses activités commerciales, les enquêteurs soupçonnaient qu’ils étaient détenus pour le compte de son frère.

Poursuivi pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, Demba Ngom avait été placé sous mandat de dépôt, fin avril, tout comme son ami et co-inculpé, le tailleur Abdou Aziz Kane. En décembre, après plusieurs mois de détention, les deux hommes ont obtenu une mise en liberté provisoire, assortie d’un placement sous surveillance électronique.

Vers un non-lieu ?

Depuis, la procédure a évolué favorablement pour les deux hommes. Cette décision de la Chambre d’accusation intervient après celle concernant Abdou Aziz Kane, qui avait également bénéficié d’une mainlevée du bracelet électronique en mars dernier. Pour la défense, l’objectif est désormais clair : après avoir recouvré une plus grande liberté de mouvement, la « dernière bataille » sera celle du non-lieu afin d’obtenir l’abandon définitif des poursuites contre Demba Ngom, conclut la même source.