L’ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf a dénoncé les accusations visant le Maroc.

« Je le dis avec gravité et sens des responsabilités : accuser le Maroc d’avoir acheté des arbitres relève d’une dérive dangereuse et profondément injuste », a-t-il affirmé sur RMC Sport. Selon lui, « ces insinuations, sans preuve, portent atteinte à l’honneur d’un pays qui a démontré son sérieux et son professionnalisme, et elles fragilisent surtout l’intégrité du football africain ». La légende sénégalaise estime par ailleurs que « la frustration fait partie du jeu, mais le soupçon permanent ne peut pas en être la règle », rappelant que « le football se gagne et se perd sur le terrain, pas dans la rumeur ».

Il a également salué l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations par le Maroc, qu’il a qualifiée de « remarquable ». « Les infrastructures, l’accueil, la sécurité, la logistique : tout a été fait avec sérieux, professionnalisme et respect des équipes », a souligné l’ancien joueur. À ses yeux, « le royaume a montré que l’Afrique est capable d’organiser des événements de très haut niveau, à la hauteur des standards internationaux », ajoutant que « cela mérite d’être salué sans ambiguïté ».