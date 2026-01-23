L’UA affirme que la Guinée est prête à sa réintégration

Le président de la Commission de l’Union africaine a déclaré jeudi, que la Guinée suspendue depuis le coup d’État de 2021, était désormais prête à retrouver sa place au sein de l’organisation, après avoir organisé une élection présidentielle saluée par l’institution panafricaine.

Mahmoud Ali Youssouf a reçu le ministre guinéen Morissanda Kouyaté au siège de l’UA à Addis-Abeba, soulignant « la trajectoire positive » du pays ouest africain et se félicitant des progrès dans la promotion d’une transition « inclusive, ancrée dans le dialogue national et le respect de l’ordre constitutionnel », selon un communiqué publié jeudi. Cette rencontre intervient quelques jours après la prestation de serment de M. Doumbouya, quatre ans après avoir pris le pouvoir par coup d’État contre Alpha Condé le 5 septembre 2021. Le dirigeant a été élu début décembre avec 86,72% des voix, selon les résultats proclamés par la Cour suprême.

M. Youssouf a noté « avec satisfaction que la Guinée était prête à reprendre pleinement

sa place au sein de la famille de l’UA » et a exhorté l’organisation et la communauté internationale à envisager la levée des sanctions imposées après le putsch de 2021. Début décembre, le président de la Commission avait salué « la maturité du peuple guinéen, qui a voté dans le calme et la sérénité », félicitant l’ensemble des acteurs pour avoir contribué au bon déroulement du scrutin « conformément aux normes internationales ». Selon M. Youssouf, la levée des sanctions « contribuera à créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’une feuille de route visant à reconstruire le pays et à améliorer le bien-être de sa population ».

Le président de la Commission a encouragé le partage des enseignements tirés de la Guinée et du Gabon pour soutenir d’autres processus de transition. Le ministre Kouyaté a exprimé « la profonde reconnaissance» de Conakry pour l’accompagnement de l’UA et réaffirmé l’engagement du pays en faveur d’une réintégration complète.

APA